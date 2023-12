Doch kein Comeback bei Celyad!

Der Aktienkurs von Celyad Oncology hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,04 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert der Gesundheitspflegebranche liegt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Celyad Oncology festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Celyad Oncology-Aktie mit einem 50- und 200-Tage-Durchschnitt von 0,58 EUR bzw. 0,64 EUR unter beiden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Celyad Oncology aktuell eine Rendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Celyad Oncology in verschiedenen Bereichen eine unterdurchschnittliche Leistung, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

