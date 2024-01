Doch kein Comeback bei Carrefour PK!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Dieser Indikator wird nun verwendet, um Carrefour zu bewerten. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 32,03 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Carrefour-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 57,25 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine besonders positive Anleger-Stimmung bei Carrefour. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die charttechnische Entwicklung der Carrefour-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Carrefour-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,81 Prozent erzielt, was 14,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.