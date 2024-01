Doch kein Comeback bei Capital Power!

Die Anleger von Capital Power wurden in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher eine positive Einstufung zu. Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Capital Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der aktuelle Wert beträgt 40,89 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 38,08 CAD liegt, was einem Unterschied von -6,87 Prozent entspricht. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 37,45 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,68 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Capital Power-Aktie.

Hinsichtlich der Dividende weist Capital Power derzeit eine Dividendenrendite von 6,3 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz führt dies zu einer "Neutral"-Einschätzung seitens der Redaktion. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Fundamental betrachtet ist Capital Power unserer Ansicht nach im Vergleich zum Branchendurchschnitt (unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,92 gehandelt, was einen Abstand von 81 Prozent zum Branchen-KGV von 31,78 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.