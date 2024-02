Doch kein Comeback bei CapMan Oyj B!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Capman auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Capman in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Capman-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,91 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,96 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 2,09 EUR eine Abweichung von -8,61 Prozent. Somit erhält die Capman-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 47,96, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt mit einem Wert von 68,38 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Capman spiegelt sich in der mittleren Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität wider. Das Rating in Bezug auf die Stimmungsänderung bleibt ebenfalls neutral, da kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Somit erhält die Aktie von Capman bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".