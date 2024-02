Doch kein Comeback bei CNX!

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Analysten haben die Aktien von Cnx auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Cnx in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Cnx liegt bei 54,55 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cnx-Aktie sowohl auf der 200-Tage- als auch auf der 50-Tage-Basis einen "Neutral"-Rating erhält. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt hingegen keine signifikanten Veränderungen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmung rund um die Cnx-Aktie positiv ist, während die technischen Indikatoren auf Neutral hinweisen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Bewertungen nur Momentaufnahmen darstellen und sich die Situation jederzeit ändern kann.