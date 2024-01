Doch kein Comeback bei CCUR Holdings!

Die Aktie von Ccur wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV von 2,8 insgesamt 95 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der bei 56,34 liegt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet die Aktie von Ccur im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Computer & Peripheriegeräte schlechter ab. Mit einer Dividendenrendite von 0% liegt der Ertrag 5,64 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu der Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Ccur mittelmäßig ist. Die Rate der Stimmungsänderung erfährt kaum Änderungen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dessen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Ccur basierend auf der fundamentalen Analyse als unterbewertet betrachtet wird, während die Bewertungen in Bezug auf die Dividendenpolitik und die Stimmung als neutral einzustufen sind.