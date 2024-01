Doch kein Comeback bei Business Settlement!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Der RSI der Business Settlement liegt bei 38,46 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, hat mit einem Wert von 70,59 eine "schlechte" Einschätzung ergeben, was insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Business Settlement wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsaktivität ein mittleres Niveau erreicht hat, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie daher die Note "neutral" vergeben.

Auch die Anleger-Stimmung bei Business Settlement in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral bewertet. In den vergangenen Wochen wurden weder deutlich positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führt.

Die technische Analyse hat ergeben, dass der gleitende Durchschnittskurs der Business Settlement aktuell bei 0,07 HKD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,055 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -21,43 Prozent und einer Bewertung von "schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,07 HKD eine Distanz von -21,43 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.