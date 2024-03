Doch kein Comeback bei Business Breakthrough!

Die Aoba-bbt-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 410,18 JPY erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 389 JPY, was einem Unterschied von -5,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 397,84 JPY, was einer Abweichung von -2,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aoba-bbt-Aktie liegt bei 38, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 42,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Aoba-bbt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aoba-bbt zeigt keine eindeutigen positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung somit eine Bewertung von "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aoba-bbt in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Aoba-bbt unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Neutral"-Rating.