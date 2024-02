Doch kein Comeback bei Burning Rock Biotech Ltd!

Die technische Analyse von Burning Rock Biotech deutet darauf hin, dass sich die Aktie in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,835 USD liegt, was einer Abweichung von -42,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,86 USD, was einer Abweichung von -2,91 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält Burning Rock Biotech auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (58,5) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Burning Rock Biotech.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Burning Rock Biotech. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Burning Rock Biotech verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Burning Rock Biotech auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.