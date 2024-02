Doch kein Comeback bei Bruno!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der Bruno-RSI liegt bei 77,78, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 32, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bruno-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 969,18 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 997 JPY weicht um +2,87 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (982,72 JPY) als auch für den letzten Schlusskurs (+1,45 Prozent) erhält die Bruno-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Bruno-Aktie somit für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Einschätzungen zu Aktien verstärken oder verändern. Bei Bruno wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen rund um Bruno in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu dem Befund führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Bruno sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.