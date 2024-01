Doch kein Comeback bei Block H&R!

Der Aktienkurs von H&R Block verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,49 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt H&R Block damit um 5,11 Prozent über dem Durchschnitt von 10,38 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 36,83 Prozent, und H&R Block liegt aktuell 21,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der H&R Block-Aktie für die letzten 200 Handelstage auf 38,2 USD geschätzt. Der letzte Schlusskurs von 46,14 USD liegt somit um +20,79 Prozent über diesem Durchschnitt, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 45,77 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die H&R Block-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von H&R Block beträgt 3 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für H&R Block liegt bei 71,08, was als überkauft eingestuft wird. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt die RSI-Analyse zu einer Einstufung als "Schlecht".