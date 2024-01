Doch kein Comeback bei BlockMint Technologies!

Weitere Suchergebnisse zu "AAC Technologies Holding":

Die Blockmint-Aktie wird von der Redaktion anhand verschiedener Kriterien bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent und damit 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,02, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) für die Blockmint-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs sowie der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage jeweils um 0 Prozent abweichen. Insgesamt wird die Blockmint-Aktie daher aufgrund verschiedener Kriterien als "Neutral" bewertet.