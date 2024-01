Doch kein Comeback bei Beyond Meat!

Der Aktienkurs von Beyond Meat verzeichnet im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -25,5 Prozent, was 179 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Nahrungsmittelsektor liegt die Rendite von Beyond Meat mit 13,58 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Beyond Meat aktuell als überkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 80,32 Punkten. Beim 25-Tage-RSI hingegen liegt der Wert bei 36,6, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Beyond Meat ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigte. Daher ergibt sich eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 0 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal "Neutral" und 1 mal "Schlecht" für Beyond Meat abgegeben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 79,78 Prozent und ein mittleres Kursziel von 16 USD, was zu einer insgesamt "Guten"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.