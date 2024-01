Doch kein Comeback bei Best Mart 360 Holdings!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Best Mart beträgt das aktuelle KGV 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt ein KGV von 45 haben. Fundamentale Gesichtspunkte zeigen daher, dass Best Mart derzeit unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Best Mart derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,97 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,79 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,81 HKD, was einer Abweichung von -1,1 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Neutral" für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Best Mart liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 58,06 an, was der Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating einbringt.

Schließlich weist Best Mart mit einer Dividendenrendite von 10,33 Prozent aktuell einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,62%) auf. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Best Mart-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung. Dies sind wichtige Faktoren, die bei der Beurteilung der Aktie berücksichtigt werden sollten.