Doch kein Comeback bei Berkeley Holdings ADR!

Die Berkeley-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Allerdings ergab eine kürzlich abgegebene Bewertung eine durchschnittliche Empfehlung für Berkeley von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) für den letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 4586,29 GBP hat die Aktie ein Abwärtspotenzial von -3,67 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Berkeley somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Berkeley beträgt 44,54, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,87, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Berkeley in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die steigende Aufmerksamkeit und Diskussionen über Berkeley führen zu einem insgesamt "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Berkeley-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4239,22 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (4761 GBP) liegt deutlich darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4601,2 GBP), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In der Gesamtbetrachtung wird die Berkeley-Aktie somit insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.