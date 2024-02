Doch kein Comeback bei Beijing United Information Technology!

Die Beijing United Information-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 32,99 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 20,56 CNH, was einem Unterschied von -37,68 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 23,49 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-12,47 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Bei der Bewertung der Stimmung rund um die Aktie wurden neben den harten Faktoren auch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen berücksichtigt. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv, jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Intensität der Diskussionen zeigte, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhielt als zuvor und somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Aspekt erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 2 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,46, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Beijing United Information-Aktie.