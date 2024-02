Doch kein Comeback bei Basler!

Basler-Aktie: Branchenvergleich und Anleger-Stimmung

Der Aktienkurs von Basler verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,01 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -5,43 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -66,58 Prozent für Basler führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,13 Prozent erzielte, lag Basler 74,13 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Basler derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von "Elektronische Geräte und Komponenten". Der Unterschied beträgt 1,69 Prozentpunkte (1,4 % gegenüber 3,09 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Basler-Aktie derzeit überverkauft ist, weshalb ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 36,39, was bedeutet, dass Basler hier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Basler damit ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde die Basler-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.