Doch kein Comeback bei Barrett Business Services!

Die Barrett Business Services hat im vergangenen Jahr Analystenbewertungen erhalten, die sich wie folgt aufteilen: 1-mal "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht". Langfristig betrachtet wird der Titel daher von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird der aktuelle Kurs von 118,37 USD von den Analysten betrachtet. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von -12,14 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 104 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren weist die Aktie von Barrett Business Services ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,04 auf, was 68 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (53,84). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Bei der Betrachtung der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen zeigt sich ein neutrales Bild. Kommentare und Befunde waren neutral und es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Barrett Business Services liegt bei 43,44, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 40 liegt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Barrett Business Services basierend auf den Analysen der Analysten, fundamentalen Faktoren und der Stimmung der Anleger.