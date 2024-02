Doch kein Comeback bei Bank für Tirol und Vorarlberg!

Das österreichische Bankunternehmen Bank Für Tirol Und Vorarlberg wird aktuell anhand verschiedener Kennzahlen analysiert.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 6,83) liegt das KGV von Bank Für Tirol Und Vorarlberg über dem Durchschnitt, nämlich um ca. 61 Prozent. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In technischer Hinsicht zeigt sich hingegen ein positiveres Bild. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 44,41 EUR. Der Aktienkurs liegt bei 47 EUR und hat somit einen Abstand von +5,83 Prozent aufgebaut, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 46,26 EUR, was einer Differenz von +1,6 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Einstufung als "Gut".

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich eine gemischte Bewertung. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen wird als "Schlecht" bewertet, während der RSI25 für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating als "Neutral".

Abschließend betrachtet weist Bank Für Tirol Und Vorarlberg derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,82 % als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 5,12 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der aktuellen Lage des Unternehmens, mit positiven und negativen Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Dies bietet Anlegern einen umfassenden Einblick in die aktuelle Performance der Aktie von Bank Für Tirol Und Vorarlberg.