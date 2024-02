Doch kein Comeback bei BankUnited!

In den letzten zwei Wochen wurde die Bankunited von den meisten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Laut unserer Redaktion ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Thema in den letzten zwei Wochen diesen Schluss. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt zeigt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Bankunited-Aktie beträgt derzeit 3,62 Prozent, was 135,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von Handelsbanken (138,87) liegt. Basierend auf dieser Dividendenpolitik erhält die Bankunited-Aktie von unserer Redaktion eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, greifen Investoren oft auf den Relative Strength Index (RSI) zurück. Für die Bankunited ergibt sich ein RSI-Wert von 47,12, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Im letzten Jahr wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Bankunited-Aktie abgegeben, wovon keine als "Gut" und 3 als "Neutral" bewertet wurden. Daraus resultiert ein Gesamtrating von "Neutral" für die Bankunited-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates für die Bankunited vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenbewertungen beträgt 27,67 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 2,24 Prozent zum letzten Schlusskurs (27,06 USD) ergibt. Dies führt zu einer Empfehlung von "Neutral".

Zusammenfassend erhält die Bankunited somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dieser Analyse.