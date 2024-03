Doch kein Comeback bei Ballard Power!

Der Aktienkurs von Ballard Power liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um mehr als 54 Prozent darunter, was einer Rendite von -53,67 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,14 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, zeigt Ballard Power eine deutliche Unterperformance von 54,81 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung des aktuellen Zustands eines Titels verwendet und beträgt für Ballard Power auf 7-Tage-Basis 43,24 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,27, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher im RSI mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,21 CAD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,3 CAD eine Abweichung von -17,47 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,8 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Ballard Power eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 2,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer niedrigen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens und ergibt ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.