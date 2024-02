Doch kein Comeback bei BASF!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Basf in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite von Basf liegt bei 7,61 Prozent, was 2,36 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Basf-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 68,54 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Basf-Aktie von 44,135 EUR mit -2,36 Prozent Entfernung vom GD200 (45,2 EUR) als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 45,43 EUR, was auch zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend zeigt die Bewertung nach RSI und technischer Analyse, dass die Basf-Aktie als "Neutral" bewertet wird, basierend auf den aktuellen Daten.

BASF kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich BASF jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BASF-Analyse.

BASF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...