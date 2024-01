Doch kein Comeback bei Aztec Minerals!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Aztec Minerals beträgt 62,5, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 56,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bei den Anlegern von Aztec Minerals. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt jedoch auch negative Themen, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aztec Minerals aktuell bei 0,23 CAD liegt, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Der Aktienkurs liegt bei 0,16 CAD, was einem Abstand von -30,43 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 0,17 CAD ergibt sich ein Abstand von -5,88 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal liefert. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral" für Aztec Minerals in diesem Punkt.