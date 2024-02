Doch kein Comeback bei Aura Fat Projects Acquisitionclass A Ordinaryes!

Weitere Suchergebnisse zu "Aura FAT Projects Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Aura Fat Projects Acquisition liegt bei 38,89, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 40, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Gespräch der Anleger überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aura Fat Projects Acquisition-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 10,76 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,02 USD liegt, was einer Abweichung von +2,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs von 10,94 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,73 Prozent Abweichung) liegt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Diskussionsintensität zeigt keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aura Fat Projects Acquisition-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.