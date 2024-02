Doch kein Comeback bei Atara Biotherapeutics!

Der Aktienkurs von Atara Biotherapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -82,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um mehr als 77 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -9,65 Prozent kommt, liegt Atara Biotherapeutics mit 73,3 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um Atara Biotherapeutics wird durch weiche Faktoren wie die sozialen Medien beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Atara Biotherapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,36 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,797 USD weicht somit um -41,4 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Atara Biotherapeutics-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält sie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Atara Biotherapeutics eine Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral" bei verschiedenen Bewertungskriterien, was auf eine gemischte Entwicklung der Aktie hinweist.