Doch kein Comeback bei Asian Co!

Die Asian Star-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 96,73 JPY verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 84 JPY lag, was einem Abweichung von -13,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 86,8 JPY, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,23 Prozent) liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Asian Star-Aktie verzeichnet bei einem Niveau von 100 eine "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, eine "Neutral"-Einschätzung von 52,17 zeigt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen besprochen haben. Daraus ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für die Asian Star-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.