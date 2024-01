Doch kein Comeback bei Arlandastad AB!

Die Arlandastad-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 34,93 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 31 SEK, was einem Unterschied von -11,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (32,11 SEK) lag nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,46 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arlandastad-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 91,67 Punkten, was bedeutet, dass die Arlandastad-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Arlandastad-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger kann auch die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Somit wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Arlandastad. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Arlandastad wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.