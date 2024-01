Doch kein Comeback bei Aquis Exchange!

Der Aktienkurs von Aquis Exchange verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,95 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,43 Prozent, was auf eine Outperformance von +1,48 Prozent im Branchenvergleich für Aquis Exchange hinweist. Der "Finanzen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -2,76 Prozent, wobei Aquis Exchange um 1,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Aquis Exchange in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung vorgenommen werden. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Aquis Exchange untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Meinung positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien zu Aquis Exchange diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Aquis Exchange festgestellt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund dessen wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und bewertet die Situation als weder überkauft noch -verkauft mit einem RSI von 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.