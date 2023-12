Doch kein Comeback bei Annehem Fastigheter AB!

Die Aktie von Annehem Fastigheter hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 17,72 SEK verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,34 SEK, was einem Unterschied von -7,79 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 16,11 SEK, was einer geringeren Differenz von +1,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Annehem Fastigheter ist größtenteils positiv, wie aus der Betrachtung sozialer Plattformen hervorgeht. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und auch in den Diskussionen der letzten Tage wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso war die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Annehem Fastigheter-Aktie zeigt weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten, sowohl im Zeitraum der letzten 7 Tage (Wert: 55) als auch der letzten 25 Handelstage (Wert: 50,34). Daher erhält die Aktie auch in dieser Analyse ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Annehem Fastigheter-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der verschiedenen Indikatoren und Analysen.