Doch kein Comeback bei Animalcare!

Der Aktienkurs von Animalcare hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -13,6 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Animalcare eine Underperformance von -6,49 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,09 Prozent im letzten Jahr, und Animalcare lag 6 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Animalcare ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Animalcare lässt sich über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Animalcare in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Animalcare als unterbewertet betrachtet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 89,24 gehandelt, was einen Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 257,91 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für Animalcare.

In Bezug auf die Dividende ist Animalcare im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (3,2 %) mit einer Dividende von 2,44 % nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,75 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten.