Doch kein Comeback bei Anhui Jinhe Industrial!

Der Aktienkurs von Anhui Jinhe Industrial verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,89 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche durchschnittlich um -8,14 Prozent, was bedeutet, dass Anhui Jinhe Industrial 33,75 Prozent schlechter abschnitt als der Branchendurchschnitt. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -8,14 Prozent, und Anhui Jinhe Industrial lag 33,75 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich schnitt das Unternehmen schlecht ab und erhält daher ein entsprechendes Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Anhui Jinhe Industrial beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,62 Prozent und liegt damit 1,57 Prozent über dem Durchschnittswert von 2,05 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "gut".

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,14 liegt Anhui Jinhe Industrial auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie werden sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Anhui Jinhe Industrial zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Anhui Jinhe Industrial war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem "schlechten" Rating führt. Daher erhält die Aktie von Anhui Jinhe Industrial bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "schlecht".