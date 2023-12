Doch kein Comeback bei American Manganese!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Recyclico Battery Materials-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60. Dies weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch beim 25-Tage-RSI, der einen Wert von 68 aufweist, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Recyclico Battery Materials.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Medien vor allem positiv über die Aktie diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Eine positive Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven wurde auch bei Recyclico Battery Materials festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Recyclico Battery Materials für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Recyclico Battery Materials derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,67 %. Aufgrund dieser Differenz von lediglich 3,67 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.