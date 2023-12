Doch kein Comeback bei Amasse Capital!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Amasse Capital in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Amasse Capital wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Amasse Capital als überbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 23 insgesamt 4 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 22,07 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,77). Die Dividendenpolitik von Amasse Capital erhält von der Redaktion daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Amasse Capital liegt bei 51,85, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.