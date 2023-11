Doch kein Comeback bei Amalphi!

Medondo verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,83 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche durchschnittlich um -0,85 Prozent, was bedeutet, dass Medondo im Branchenvergleich eine Underperformance von -71,97 Prozent aufweist. Der Durchschnittsrendite des "Informationstechnologie"-Sektors betrug -1,07 Prozent im letzten Jahr, und Medondo liegt 71,76 Prozent unter diesem Durchschnitt. Diese Underperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment rund um die Aktie von Medondo wurde sowohl anhand von Analysen aus Banken als auch anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergaben ein mittleres Aktivitätsniveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Medondo zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Medondo.

Die aktuelle Dividendenrendite für Medondo beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Aus technischer Sicht erhält die Medondo-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um -61,17 Prozent vom aktuellen Kurs ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -23,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für Medondo.

