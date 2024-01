Doch kein Comeback bei Altamir!

Weitere Suchergebnisse zu "Altamir":

Die Analyse von Aktienkursen basiert neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten haben die Aktien von Altamir auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Bewertungen größtenteils positiv waren. Darüber hinaus haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Altamir diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Altamir-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 26,23 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 23,8 EUR liegt, was einem Unterschied von -9,26 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (23,99 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,79 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Altamir-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Altamir festgestellt, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Altamir für dieses Kriterium daher ein "Neutral".

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 81,82 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Altamir-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 45, was darauf hinweist, dass Altamir weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Altamir daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.