Doch kein Comeback bei Allegion!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Allegion als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 15,9, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage bei 36,86 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Allegion-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Allerdings liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 120,4 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 131,91 USD einer möglichen -8,73-prozentigen Wertminderung entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Branchenvergleich hat die Allegion-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,03 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche liegt sie jedoch um -384,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor weist Allegion mit 229,07 Prozent eine Unterperformance auf. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.