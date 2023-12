Doch kein Comeback bei Allan!

Die Anleger-Stimmung bei Allan ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Allan bei 1,12 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,94 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -16,07 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,05 HKD, was einer Distanz von -10,48 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich damit für Allan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der fundamentalen Analyse wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Allan bei 13,68 liegt, was 58 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (32,89). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.