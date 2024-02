Doch kein Comeback bei Alexander's!

Die Aktie von Alexander's Inc hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 190,58 USD verzeichnet, was einem Abweichen von +16,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (211,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,95 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alexander's Inc besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Alexander's Inc, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass sie aktuell weder besonders im Fokus steht, noch vernachlässigt wird, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 47,18), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Alexander's Inc.