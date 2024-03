Doch kein Comeback bei Albertsons Companies!

Analystenbewertung: Für Albertsons Cos gibt es in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten, was im Durchschnitt einer "neutralen" Bewertung entspricht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Albertsons Cos aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 27,25 USD. Bezogen auf den letzten Schlusskurs (20,8 USD) könnte die Aktie somit um 31,01 Prozent steigen, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Albertsons Cos aus Sicht der Analysten somit eine "gute" Empfehlung.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Albertsons Cos derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 21,91 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (20,8 USD) um -5,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 21,46 USD, was einer Abweichung von -3,08 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "neutral" einzustufen. Insgesamt entspricht dies der Bewertung "neutral".

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Albertsons Cos gesprochen. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "neutrale" Einschätzung.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Albertsons Cos hat einen Wert von 33, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (56,66) zeigt auch hier, dass Albertsons Cos weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "neutrales" Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "neutrale" Einschätzung für Albertsons Cos.