Doch kein Comeback bei Air Products and Chemicals!

Der Relative Strength Index (RSI) der Air Products And Chemicals-Aktie liegt bei 40,12 und wird daher als neutral eingestuft. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für einen längeren Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 57 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Situation. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Bewertung "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Air Products And Chemicals-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Chemikalien-Branche, die im Durchschnitt um 20,99 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Unterperformance von -30,68 Prozent. Auch im Vergleich zum Materialien-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 20,99 Prozent hatte, liegt die Aktie um 30,68 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Air Products And Chemicals-Aktie von 263,65 USD mit -6,74 Prozent Entfernung vom GD200 (282,7 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 268,44 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,78 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Air Products And Chemicals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.