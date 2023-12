Doch kein Comeback bei Agricultural Bank of China PK!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Die Agricultural Bank Of China wird derzeit mit einem Kurs von 2,92 HKD gehandelt, was einer Entfernung von +0,69 Prozent vom GD200 (2,9 HKD) entspricht. Dies wird charttechnisch als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, liegt bei 2,88 HKD. Hieraus ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,39 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Agricultural Bank Of China-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für die Agricultural Bank Of China einen aktuellen Wert von 27,27, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage hinweg (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was auf einen neutralen Zustand hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Agricultural Bank Of China in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist, was als positiv bewertet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Agricultural Bank Of China im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor eine Überperformance von 35,37 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur Branche der Handelsbanken liegt die Aktie mit einer Überperformance von 33,24 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.