Doch kein Comeback bei Aerometrex Ltd!

Die technische Analyse der Aerometrex-Aktie zeigt eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von -13,33 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,26 AUD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (0,26 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aerometrex-Aktie. In den letzten zwei Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, was zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aerometrex in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen war normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Bewertung als "Schlecht", während der RSI25 für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie von Aerometrex.