Doch kein Comeback bei Adventure!

Die Adventure-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 7661,8 JPY gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag bei 5410 JPY, was einem Unterschied von -29,39 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 5281 JPY weist hingegen einen Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,44 Prozent) auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adventure-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für Adventure war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt und die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet erhält die Adventure-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl mittel und die Stimmungsänderung kaum vorhanden ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adventure-Aktie liegt bei 46,3 und der RSI25 bei 45, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Adventure-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch aus Sicht des Anleger-Sentiments, des langfristigen Stimmungsbildes und des RSI eine "Neutral"-Bewertung.