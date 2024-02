Doch kein Comeback bei Advanced Micro Devices!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Advanced Micro Devices war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Advanced Micro Devices daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Zudem gab es ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen, wobei mehr Kauf- als Verkaufssignale zu verzeichnen waren, was zu einer "Gut" Bewertung führte. Insgesamt wird das Anlegerstimmungs-Rating für Advanced Micro Devices als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Advanced Micro Devices aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -2,06 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Advanced Micro Devices beträgt derzeit 273,92, was 281 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb das Unternehmen auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Advanced Micro Devices liegt bei 46,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,04, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für das Unternehmen.

Advanced Micro Devices kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Advanced Micro Devices jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Advanced Micro Devices-Analyse.

Advanced Micro Devices: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...