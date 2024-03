Doch kein Comeback bei A-Mark Precious Metals!

A-mark Precious Metals wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Es gab überwiegend positive Themen rund um den Wert in den letzten Tagen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index (RSI) der A-mark Precious Metals liegt bei 37,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI.

Bezüglich des Aktienkurses hat die A-mark Precious Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,02 Prozent erzielt, was 21,64 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 16,7 Prozent, und die A-mark Precious Metals liegt aktuell 24,72 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht" auf dieser Stufe.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs, verläuft die A-mark Precious Metals derzeit als "Schlecht". Der GD200 des Wertes liegt bei 31,25 USD, wobei der Kurs der Aktie (28,41 USD) um -9,09 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 27,2 USD, was einer Abweichung von +4,45 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.