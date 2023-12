Doch kein Comeback bei ATW Tech!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Atw Tech liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25 weist einen Wert von 50 auf, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für die letzten 25 Tage hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders negative Stimmung gegenüber Atw Tech. An zwei Tagen war die Stimmung negativ und es gab keine positiven Diskussionen. An den anderen Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um Atw Tech hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung ergeben. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Atw Tech daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Atw Tech mit 0,02 CAD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt ist, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 ebenfalls bei 0 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.