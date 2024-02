Doch kein Comeback bei AIA!

Der Aktienkurs von Aia hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um -17,61 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Aia im Branchenvergleich um -8,01 Prozent unterperformt hat. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -13,32 Prozent, wobei Aia um 12,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Aia als überbewertet, da das KGV mit 30,18 insgesamt 197 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 10,15. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen über Aia in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wurden acht Handelssignale ermittelt, darunter 5 positive und 3 negative Signale, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Aia ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert beträgt 44,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert von 40,34 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Damit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.