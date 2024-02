Doch kein Comeback bei A2AADR!

Das italienische Energieunternehmen A2a Spa wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,33 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" weist einen Wert von 0 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder unter- noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber A2a Spa ist größtenteils positiv, ohne Anzeichen einer negativen Diskussion. Auch die neuesten Unternehmensnachrichten der letzten Tage werden überwiegend positiv bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält A2a Spa daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für A2a Spa liegt bei 60,78, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 68,16, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so schüttet A2a Spa derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme, was der Aktie eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie einbringt.