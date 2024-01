Docebo Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Docebo in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Docebo eingestellt waren. Sieben positive und drei negative Tage wurden verzeichnet, während es an vier Tagen keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine positive Einschätzung für Docebo abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 69,5 CAD, was einem möglichen Anstieg um 8,61 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Docebo-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Docebo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 54,11 CAD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 63,99 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Docebo-Aktie aufgrund der positiven Stimmung in den sozialen Medien, der positiven Analystenmeinungen und der technischen Analyse eine insgesamt positive Bewertung.