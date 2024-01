Docebo Aktie: Das hat Konsequenzen!

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Docebo 1 Mal als Gut, 0 Mal als Neutral und 0 Mal als Schlecht eingestuft. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch wird ein mittleres Kursziel von 69,5 CAD erwartet, was einer Entwicklung von 18,8 Prozent entspricht. Dies wird als positiv bewertet, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating von institutionellen Analysten führt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie der Docebo liegt bei 54,25 CAD, was die Aktie als "Gut" klassifiziert, da der Aktienkurs bei 58,5 CAD liegt und somit einen Abstand von +7,83 Prozent hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ist das Verhältnis jedoch mit -6,55 Prozent als "Schlecht" einzustufen, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI für Docebo liegt bei 92,62, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 57,83, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Sentiment und Buzz: Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass Docebo in den letzten Monaten nur wenig Diskussionsaktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Docebo.